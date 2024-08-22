Так, пресс-служба подразделение опубликовала кадры, на которых видно как наши военные отработали по оккупантам и их технике. Захватчики пытались бежали, однако их план потерпел крах, ведь от "Химер" врагам не удалось убежать.

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Как "Химеры" 20 ОБСН уничтожают вражеские войска

Украинские военные опубликовали видео, на котором захватчики из российской армии пытались спастись. Воины оккупационного войска хотели убежать от украинского БпЛА. Однако их планы были полностью разбиты.

Так, "Химеры" чрезвычайно ловко отработали по военным армии противника.

В подразделении подчеркнули, что "Химеры" 20 ОБСН круглосуточно уничтожают солдат страны-агрессора. Также военные отметили, что вражескую технику они также успешно "минусуют". Собственно, по их словам, "мотоциклы, джипы и грузовики – все это мы превращаем в металлолом".

А на тех, кто незвано приехал на этом транспорте, гарантированно ждет только смерть,

– говорится в сообщении.

"Химеры" уничтожают личный состав врага: смотрите видео