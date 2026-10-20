С 24 февраля 2022 года страна-агрессор потеряла более 1,5 миллиона солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения потери России составили:
- личного состава – около 1 568 720 (+1 560) человек;
- танков – 12 425 (+9);
- боевых бронированных машин – 25 570 (+5);
- артиллерийских систем – 51 359 (+42);
- РСЗО – 2 227 (+3);
- средств ПВО – 1 714 (+0);
- самолетов – 449 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 571 572 (+1 578);
- наземных робототехнических комплексов – 2 986 (+12);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 164 871 (+293);
- специальной техники – 4 842 (+4);
- крылатых ракет – 5 138 (+4).
Потери противника / Инфографика Генштаба
Отметим, что в понедельник, 19 октября, 225-й отдельный штурмовой полк за сентябрь уничтожил почти 900 оккупантов. Подразделение вывело из строя более двух вражеских батальонов, а также уничтожило десятки единиц бронетехники и сотни БПЛА.