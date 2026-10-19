Об этом свидетельствуют данные отчета 225-го отдельного штурмового полка.

Что известно о работе полка?

В ходе выполнения боевых задач бойцы вывели из строя 55 единиц военной техники и посадили или сбили 1018 российских беспилотников. Такие показатели существенно ослабили технический потенциал захватчиков на этом участке фронта.

Военные отмечают, что ликвидация значительного количества живой силы противника создает серьезную нагрузку на российскую систему комплектования и медицинского обеспечения.

Противнику приходится в экстренном порядке находить новобранцев, обучать их, вооружать и интегрировать в подразделения, на что уходят ресурсы и время.

Срыв разведки и уничтожение сотен вражеских дронов

Показатель в 1018 нейтрализованных беспилотников означает, что ежедневно украинские защитники останавливали в среднем почти 34 вражеских аппарата. В современных боевых действиях дроны служат основой для разведки, наведения артиллерии и точечного поражения целей.

Срыв полетов российских БПЛА разрушает весь цикл обнаружения сил обороны и планирования штурмов. В результате оккупанты теряют превосходство в воздухе и возможность эффективно управлять своими наступательными действиями.

Поражение техники и системное командное взаимодействие

Поражение 55 единиц техники также непосредственно повлияло на маневренность противника и логистические цепочки. В зависимости от характера повреждений противник столкнулся с трудностями при подвозе боеприпасов, эвакуации и обеспечении передовых позиций.

Достижения подразделения обеспечили слаженные действия штурмовых групп, операторов дронов, артиллерии, подразделений противовоздушной обороны, медиков, логистов и связистов.

Современное противостояние на передовой доказывает, что решающую роль играет способность войск работать как единый скоординированный механизм.

Напомним, ранее мы писали об уникальной операции. Так, украинские военные впервые успешно эвакуировали раненого бойца с передовой с помощью беспилотного летательного аппарата.Из-за минирования территории и активности российских дронов наземные роботизированные комплексы не могли добраться до позиции военного.