Про це свідчать дані звіту 225-го окремого штурмового полку.

Що відомо про роботу полку?

Під час виконання бойових завдань бійці вивели з ладу 55 одиниць військової техніки та посадили або збили 1018 російських безпілотників. Такі показники суттєво послабили технічний потенціал загарбників на ділянці фронту.

Військові зазначають, що ліквідація значної кількості живої сили ворога створює серйозне навантаження на російську систему комплектування та медичного забезпечення.

Новобранців противнику доводиться екстрено шукати, навчати, озброювати й інтегрувати в підрозділи, на що витрачаються ресурси та час.

Зрив розвідки та ліквідація сотень ворожих дронів

Показник у 1018 нейтралізованих безпілотників означає, що щодня українські оборонці зупиняли в середньому майже 34 ворожі апарати. У сучасних бойових діях дрони слугують основою для розвідки, наведення артилерії та точкового ураження цілей.

Зрив польотів російських БпЛА руйнує весь цикл виявлення сил оборони та планування штурмів. У результаті окупанти втрачають перевагу в повітрі та можливість ефективно керувати своїми наступальними діями.

Ураження техніки та системна командна взаємодія

Ураження 55 одиниць техніки також безпосередньо вплинуло на маневреність ворога й логістичні ланцюжки. Залежно від характеру ушкоджень противник зазнав труднощів із підвезенням боєприпасів, евакуацією та забезпеченням передових позицій.

Досягнення підрозділу забезпечила злагоджена діяльність штурмових груп, операторів дронів, артилерії, підрозділів протиповітряної оборони, медиків, логістів та зв'язківців.

Сучасне протистояння на передовій доводить, що вирішальну роль відіграє здатність військ працювати як єдиний скоординований механізм.

Нагадаємо, раніше ми писали про унікальну операцію. Так, українські військові вперше успішно евакуювали пораненого бійця з передової за допомогою повітряного безпілотника. Через мінування території та активність російських дронів наземні роботизовані комплекси не могли дістатися до позиції військового.