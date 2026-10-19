Об этом сообщили в 11-м армейском корпусе Сухопутных войск.

Как тяжелый гексакоптер модернизировали для спасательной миссии?

Раненый военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады долгое время оставался на передовой позиции. Несмотря на полученные ранения, защитник находился в чрезвычайно сложных условиях и самостоятельно отражал вражеские атаки, пока командование искало безопасный способ его спасения.

Для операции задействовали тяжелый гексакоптер украинского производства, который компания предоставила военным бесплатно. Воины 92-й отдельной штурмовой бригады совместно со специалистами компании-производителя модернизировали беспилотник и внедрили технические решения, которые позволили аппарату сохранять стабильность в воздухе без раскачивания и риска опрокидывания под весом человека.

Чрезвычайно сложная операция, но результативная. Это историческое событие, это следующий этап эвакуации раненых, к которому мы все придем,

– рассказал "Напалм", командир отделения, программист роты беспилотных наземных систем 92-й ОШБр.

Он добавил, что теперь начинается серьезная системная работа, чтобы такие миссии проводились постоянно.

За пультом гексакоптера работал оператор 2-го механизированного батальона 30-й ОМБр с позывным "Черный". Перед началом подъема пехотинцу сбросили специальную амуницию и записали короткую видеоинструкцию по правилам ее крепления.

Военнослужащий отметил, что операция была тщательно спланирована и потребовала привлечения многих людей, а также выразил радость по поводу того, что сослуживца удалось успешно спасти.

Как проходила эвакуация раненого с помощью БПЛА – смотрите в видео

К проведению операции присоединились также бойцы 10-го армейского корпуса и 14-й отдельной механизированной бригады. Защитника благополучно доставили в безопасную точку эвакуации. Сейчас он проходит лечение и реабилитацию, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали, что компания SkyFall разработала беспилотник StarGate для эвакуации раненых военных из труднодоступных участков передовой. Аппарат грузоподъемностью до 150 килограммов уже передали военным для прохождения испытаний в реальных боевых условиях.