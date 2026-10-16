Первый аппарат передали одной из боевых бригад для испытаний на фронте. Об этом сообщает Associated Press.

Что предшествовало разработке StarGate?

Идея создания беспилотника возникла после обращения командира 475-го отдельного штурмового полка "Код 9.2" с позывным "Флинт" к основателю SkyFall. Военный попросил разработать способ эвакуации раненых с труднодоступных позиций.

Представитель компании подтвердил, что запрос на разработку поступил непосредственно с передовой.

На отдельных участках фронта эвакуацию затрудняют обстрелы, атаки беспилотников, воронки от снарядов, грязь и заминированные дороги. По словам командира подразделения "Код 9.2" с позывным "КВН", наземным роботизированным комплексам может потребоваться от двух до трех часов, чтобы добраться до позиции.

Какие характеристики у дрона?

По данным SkyFall, StarGate обладает такими характеристиками:

грузоподъемность – до 150 килограммов;

крейсерская скорость – около 65 километров в час;

максимальная скорость – до 105 километров в час;

дальность полета – до 15 километров в одну сторону;

время подготовки к запуску – около 10 минут.

Конструкция предусматривает медицинские носилки и съемные элементы. Заявленная грузоподъемность рассчитана на транспортировку раненого военнослужащего со снаряжением.

Как военные испытывают StarGate?

В настоящее время подразделение "Код 9.2" проводит месячный цикл испытаний беспилотника в боевых условиях. По словам командира с позывным "КВН", военным нужен дополнительный практический опыт, чтобы оценить разработку.

Это совершенно новый метод эвакуации. Сейчас трудно подробно говорить о плюсах и минусах. Нам нужно больше с ним работать,

– отметил он.

По информации разработчика, беспилотник использует два канала связи: Starlink и собственную систему L-Link. Он управляется вручную и обладает функциями искусственного интеллекта, которые, по утверждению компании, помогают ориентироваться при отсутствии GPS или в условиях подавления сигнала.

SkyFall также заявляет о возможности прокладки маршрута к безопасной зоне в случае потери связи.

Во время демонстрации StarGate показали систему защиты от FPV-дронов: аппарат выпустил сетку, которая перехватила другой беспилотник.

По данным компании, дрон оснащен тепловизионными камерами для ночных миссий и предназначен для работы в различных погодных условиях. Разработчик также заявляет, что конструкция позволяет продолжать полет в случае повреждения одного из пропеллерных кронштейнов.

Как военные испытывают StarGate в полевых условиях – смотрите видео

Сколько стоит StarGate?

По оценкам SkyFall, стоимость одного комплекса составит от 50 тысяч долларов в зависимости от конфигурации. Компания планирует к концу 2026 года выйти на производство до 1000 единиц в месяц.

Напомним, что украинские военные уже используют наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых с опасных участков фронта.