Перший апарат передали одній із бойових бригад для випробувань на фронті. Про це повідомляє Associated Press.

Що передувало розробці StarGate?

Ідея створення безпілотника виникла після звернення командира 475-го окремого штурмового полку "Код 9.2" із позивним "Флінт" до засновника SkyFall. Військовий попросив розробити спосіб евакуації поранених із важкодоступних позицій.

Представник компанії підтвердив, що запит на розробку надійшов безпосередньо з передової.

На окремих ділянках фронту евакуацію ускладнюють обстріли, атаки безпілотників, вирви від снарядів, багнюка та заміновані шляхи. За словами командира підрозділу "Код 9.2" із позивним "КВН", наземним роботизованим комплексам може знадобитися від двох до трьох годин, щоб дістатися позиції.

Які характеристики має дрон?

За даними SkyFall, StarGate має такі характеристики:

вантажопідйомність – до 150 кілограмів;

крейсерська швидкість – близько 65 кілометрів на годину;

максимальна швидкість – до 105 кілометрів на годину;

дальність польоту – до 15 кілометрів в один бік;

час підготовки до запуску – близько 10 хвилин.

Конструкція передбачає медичні ноші та знімні елементи. Заявлена вантажопідйомність розрахована на транспортування пораненого військового зі спорядженням.

Як військові випробовують StarGate?

Наразі підрозділ "Код 9.2" проводить місячний цикл випробувань безпілотника в бойових умовах. За словами командира з позивним "КВН", військовим потрібен додатковий практичний досвід, щоб оцінити розробку.

Це абсолютно новий метод евакуації. Зараз важко детально говорити про плюси та мінуси. Нам потрібно більше з ним працювати,

– зазначив він.

За інформацією розробника, безпілотник використовує два канали зв'язку: Starlink і власну систему L-Link. Він керується вручну та має функції штучного інтелекту, які, за твердженням компанії, допомагають орієнтуватися за відсутності GPS або в умовах глушіння сигналу.

SkyFall також заявляє про можливість прокладання маршруту до безпечної зони в разі втрати зв'язку.

Під час демонстрації StarGate показали із системою захисту від FPV-дронів: апарат випустив сітку, яка перехопила інший безпілотник.

За даними компанії, дрон обладнаний тепловізійними камерами для нічних місій і призначений для роботи за різних погодних умов. Розробник також заявляє, що конструкція дає змогу продовжувати політ у разі пошкодження одного з пропелерних кронштейнів.

Як військові випробовують StarGate у польових умовах – дивіться відео

Скільки коштує StarGate?

За оцінками SkyFall, вартість одного комплексу становитиме від 50 тисяч доларів залежно від конфігурації. Компанія планує до кінця 2026 року вийти на виробництво до 1000 одиниць на місяць.

Нагадаємо, що українські військові вже використовують наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених із небезпечних ділянок фронту.