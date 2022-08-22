Мощное видео уничтожения вражеского беспилотника обнародовали Воздушные силы ВСУ. Всего в Украине уже ликвидировали более 800 таких разведчиков.
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Бойцы ВСУ уничтожили очередной беспилотник
Военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" 21 августа уничтожили очередного беспилотника оккупантов. Его приземлили на юго-восточном направлении.
Слава украинским воинам! Вместе Победим!
– отметили в службе по связям с общественностью воздушного командования "Центр"
Смотрите видео, как защитники приземлили российский беспилотник:
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Общие потери оккупантов в Украине
русская оккупационная армия несет катастрофические потери с самого начала полномасштабной войны. По состоянию на утро 21 августа украинские защитники уже обезвредили около 45,2 тысячи вражеских солдат.
Кроме того, захватчики стремительно теряют свою технику. В частности, ВСУ уже испепелили:
- 1912 танков,
- 4224 боевые бронированные машины,
- 1028 артиллерийских систем,
- 266 РСЗО,
- 141 средство ПВО,
- 234 самолета,
- 197 вертолетов,
- 806 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 190 крылатых ракет,
- 15 кораблей и катеров,
- 3143 единицы автомобильной техники и автоцистерн,
- 99 единиц специальной техники.
Заметьте, что эти данные приблизительны, ведь подсчет усложняют очень активные боевые действия. Поэтому россия могла потерять в Украине гораздо больше личного состава и техники.
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