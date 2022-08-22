Мощное видео уничтожения вражеского беспилотника обнародовали Воздушные силы ВСУ. Всего в Украине уже ликвидировали более 800 таких разведчиков.

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Бойцы ВСУ уничтожили очередной беспилотник

Военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" 21 августа уничтожили очередного беспилотника оккупантов. Его приземлили на юго-восточном направлении.

Слава украинским воинам! Вместе Победим!

– отметили в службе по связям с общественностью воздушного командования "Центр"

Смотрите видео, как защитники приземлили российский беспилотник:

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Общие потери оккупантов в Украине

русская оккупационная армия несет катастрофические потери с самого начала полномасштабной войны. По состоянию на утро 21 августа украинские защитники уже обезвредили около 45,2 тысячи вражеских солдат.

Кроме того, захватчики стремительно теряют свою технику. В частности, ВСУ уже испепелили:

1912 танков,

4224 боевые бронированные машины,

1028 артиллерийских систем,

266 РСЗО,

141 средство ПВО,

234 самолета,

197 вертолетов,

806 БпЛА оперативно-тактического уровня,

190 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров,

3143 единицы автомобильной техники и автоцистерн,

99 единиц специальной техники.

Заметьте, что эти данные приблизительны, ведь подсчет усложняют очень активные боевые действия. Поэтому россия могла потерять в Украине гораздо больше личного состава и техники.

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