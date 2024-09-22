С 24 февраля 2022 года Генштаб ВСУ рассказал, что россияне потеряли на фронте 642 420 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их во время активных боевых действий трудно.

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Потери врага в технике

танков – 8768 (+22);

боевых бронированных машин – 17 222 (+52);

артиллерийских систем – 18333 (+63);

РСЗВ – 1195 (+2);

средства ПВО – 949 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15628 (+67);

крылатые ракеты – 2595 (+0);

корабли /катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 25023 (+57);

специальная техника – 3144 (+19).



Потери врага 22 сентября 2024 года

Кстати, 22 сентября источники 24 Канала в СБУ рассказали, что атаковали в России: