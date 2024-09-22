З 24 лютого 2022 року Генштаб ЗСУ розповів, що росіяни втратили на фронті 642 420 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх під час активних бойових дій важко.

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Втрати ворога у техніці

танків – 8768 (+22);

бойових броньованих машин – 17 222 (+52);

артилерійських систем – 18333 (+63);

РСЗВ – 1195 (+2);

засоби ППО – 949 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15628 (+67);

крилаті ракети – 2595 (+0);

кораблі /катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 25023 (+57);

спеціальна техніка – 3144 (+19).



Втрати ворога 22 вересня 2024 року

До речі, 22 вересня джерела 24 Каналу в СБУ розповіли, що атакували в Росії: