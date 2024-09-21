Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, додавши, що важливим є виявлення ворожої артилерії. Потім по ній завдають вогневе ураження.

Читайте також Мінус 1440 окупантів, танки, артсистеми та інша техніка: втрати ворога на 21 вересня

Як Росія використовує піхоту

Щодо живої сили, то на кожному напрямку є різні сили та кількості. Втім і на Донеччині, і на Харківщині, тактика ворога залишається незмінною. Противник не може швидко заскочити на легкоброньований чи броньованій техніці. Адже окупанти використовують танки старої модифікації.

Так пробують доставляти штурмову піхоту. Попереду йде декілька тралів, противник першою машиною знімає міне загородження, позаду нього їдуть дві легкоброньовані машини, де перебувають піхотинці.

Головне завдання – пройти мінні загородження, максимально швидко закинути штурмову піхоту, спішиться, перейти в атаку. Спочатку противник завдяки цій тактиці справді мав успіхи на полі бої. Сьогодні 80 – 90% техніки, яка вчиняє ударно-штурмові дії нищиться Силами оборони,

– розповів Юрій Федоренко.

Для чого Росії мотоцикли на фронті

Для того, щоб не палити за раз техніку, противник починає більше накопичення. Тоді з дистанцією 50 – 200 метрів вони збираються до передньої лінії, а потім проводять ударно-штурмові дії за підтримки своїх вогневих засобів.

І ще є третя тактика – це високоманеврені автівки та застосування роботизованої техніки. Завдяки роботизованій техніці окупанти намагаються перекидати на передню лінію провізію, паливо, боєприпаси. А багі доставляє живу силу. Також ворог використовує двоколісні мотоцикли, переважно китайського виробництва.

Вперше в житті декілька тижнів тому я побачив, як противник проводив ударно-штурмові дії з застосуванням 20 – 25 мотоциклів одночасно. Якщо 20 мотоциклів по двоє людей – це вже 40 військовослужбовців. Тобто два повноцінні зводи, додатково окремі мотоцикли з одним водієм, і позаду них провізія та боєприпаси,

– пригадав Юрій Федоренко.

Так ворог намагався максимально швидко наблизитись до передньої лінії боєзіткнення. Потім окупанти просто кидають мотоцикли й біжать до укритів, згруповуються та знову проводять ударно-штурмові дії.

"Тобто для противника як мотоцикли, так і особовий склад є видатковий матеріал. Адже більшість з них до передньої лінії навіть не доїжджають. Зараз це не є несподіванкою для українських військових, ефективна протидія вже налаштована", – наголосив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес".