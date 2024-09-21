Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 21 вересня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 640920 (+1440) осіб,
  • танків – 8746 (+21);
  • бойових броньованих машин – 17170 (+38);
  • артилерійських систем – 18270 (+58);
  • РСЗВ – 1193 (+4);
  • засобів ППО – 949 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92);
  • крилатих ракет – 2593 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24966 (+68);
  • спеціальної техніки – 3125 (+10).


Втрати ворога на 21 вересня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ