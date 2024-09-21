Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 21 сентября.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 640920 (+1440) человек,

танков – 8746 (+21);

боевых бронированных машин – 17170 (+38);

артиллерийских систем – 18270 (+58);

РСЗО – 1193 (+4);

средств ПВО – 949 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15561 (+92);

крылатых ракет – 2593 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 24966 (+68);

специальной техники – 3125 (+10).



Потери врага на 21 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ