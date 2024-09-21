Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 21 сентября.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 640920 (+1440) человек,
- танков – 8746 (+21);
- боевых бронированных машин – 17170 (+38);
- артиллерийских систем – 18270 (+58);
- РСЗО – 1193 (+4);
- средств ПВО – 949 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15561 (+92);
- крылатых ракет – 2593 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 24966 (+68);
- специальной техники – 3125 (+10).
Потери врага на 21 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ