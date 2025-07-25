Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1047250 (+980) человек,
- танков – 11049 (+3);
- боевых бронированных машин – 23052 (+5);
- артиллерийских систем – 30777 (+31);
- РСЗВ – 1446 (+0);
- средств ПВО – 1201 (+2);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 47834 (+196);
- крылатых ракет – 3535 (+2);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – (+76);
- специальной техники – 3935 (+0).
Потери врага на 25 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, СБС уничтожили приоритетные цели в тылу противника. Так, был поражен ЗРК "Бук" российских оккупационных войск и еще один ЗРК – "Стрела-10". Кроме этого, было поражено еще две единицы бронетехники неустановленного типа.