Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1047250 (+980) человек,
  • танков – 11049 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23052 (+5);
  • артиллерийских систем – 30777 (+31);
  • РСЗВ – 1446 (+0);
  • средств ПВО – 1201 (+2);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 47834 (+196);
  • крылатых ракет – 3535 (+2);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – (+76);
  • специальной техники – 3935 (+0).


Потери врага на 25 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, СБС уничтожили приоритетные цели в тылу противника. Так, был поражен ЗРК "Бук" российских оккупационных войск и еще один ЗРК – "Стрела-10". Кроме этого, было поражено еще две единицы бронетехники неустановленного типа.