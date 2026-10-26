1 990 оккупантов и большое количество важной техники: потери России на 26 октября

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 580 440 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 октября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 580 440 (+1 990) человек;

танков – 12 448 (+1);

боевых бронированных машин – 25 609 (+4);

артиллерийских систем – 51 632 (+18);

РСЗО – 2 239 (+2);

средств ПВО – 1 726 (+1);

самолетов – 449 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 458 (+1 656);

наземных робототехнических комплексов – 3 018 (+1);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 167 240 (+322);

специальной техники – 4 858 (+2);

крылатых ракет – 5 138 (+0).

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Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, что 24 октября и в ночь на 25 октября " подразделениями Сил обороны Украины было поражено " радиолокационные станции армии России в районах населенных пунктов Гостищево и Курганное Белгородской области России, а также пункт управления подразделения оккупантов в районе населенного пункта Тарасовка Запорожской области и командно-наблюдательный пункт в районе Голой Пристани Херсонской области.