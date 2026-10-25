"Пробелы в ПВО оккупантов": ВСУ нанесли удары по важным целям в России и на ТОТ

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные нанесли удары по вражеским радиолокационным станциям в районах населенных пунктов Гостищево и Курганное Белгородской области РФ. Поражение этих объектов расширяет возможности Сил обороны Украины по применению беспилотных систем на всех уровнях.

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Кроме того, огневому поражению подверглись командные объекты захватчиков на южном направлении. В частности, защитники успешно провели атаку на пункт управления подразделения оккупантов в районе Тарасовки Запорожской области и командно-наблюдательный пункт возле Голой Пристани в Херсонской области. Это существенно нарушило управление войсками российского агрессора и затруднило координацию его подразделений на поле боя.

Под прицельным огнем украинских подразделений также оказались районы сосредоточения живой силы противника. Удары были нанесены по позициям врага в районах Николаевки и Новоукраинки Донецкой области, а также вблизи Бердянска, Охримовки и Тарасовки в Запорожской области.

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Системное уничтожение военных объектов россиян

Как уже сообщалось на нашем сайте, Силы обороны Украины регулярно наносят прицельные удары по ключевой инфраструктуре оккупантов. Ранее защитники поразили важные военные объекты в Крыму, в Донецкой области и Запорожской области, в частности уничтожив площадки хранения и запуска дронов, а также склады боеприпасов.

Также ранее мы сообщали, что украинские военные поразили " российскую станцию радиоэлектронной борьбы " в Брянской области РФ. Системное уничтожение военных целей противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России.