ЗСУ завдали ударів по важливих цілях у Росії та на ТОТ

Про результати операції Сил оборони повідомив Генштаб.

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Які цілі атакували Сили оборони?

Українські військові поцілили у ворожі радіолокаційні станції в районах населених пунктів Гостищево та Курганне Бєлгородської області Росії.

Ураження цих об'єктів розширює можливості Сил оборони України щодо застосування безпілотних систем на всіх рівнях.

Окрім того, вогневого ураження зазнали командні об'єкти загарбників на південному напрямку.

Зокрема, захисники успішно атакували пункт управління підрозділу окупантів у районі Тарасівки Запорізької області та командно-спостережний пункт біля Голої Пристані на Херсонщині.

Це суттєво порушило управління військами російського агресора та ускладнило координацію його підрозділів на полі бою.

Під прицільним вогнем українських підрозділів також опинилися райони зосередження живої сили противника. Удари завдали по позиціях ворога в районах Миколаївки та Новоукраїнки Донецької області, а також поблизу Бердянська, Охрімівки й Тарасівки на Запоріжжі.

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Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня в російському Бєлгороді лунали вибухи. Повідомлялося про пожежу в центрі міста та ймовірне влучання в місцевий торговельно-розважальний центр.

Крім того, під удар потрапило хіміко-металургійне підприємство "АВИСМА" в місті Березники Пермського краю Росії. Завод виробляє титанові сплави, які використовують у виробництві військових літаків, авіаційних двигунів, ракетної та космічної техніки.