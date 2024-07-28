Общие потери личного состава уже превысили более 570 тысяч вражеских солдат. Однако российское войско продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно достигают:

  • личного состава – около 574690(+1180) человек,
  • танков – 8344(+13);
  • боевых бронированных машин – 16095(+21);
  • артиллерийских систем – 15936(+51);
  • РСЗО – 1127(+2);
  • средств ПВО – 906(+1);
  • самолетов – 363(+0);
  • вертолетов – 326(+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12766(+30);
  • крылатых ракет – 2405(+2);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1(+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21572(+72);
  • специальной техники – 2671(+0).


Потери врага на 28 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ