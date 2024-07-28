Общие потери личного состава уже превысили более 570 тысяч вражеских солдат. Однако российское войско продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно достигают:
- личного состава – около 574690(+1180) человек,
- танков – 8344(+13);
- боевых бронированных машин – 16095(+21);
- артиллерийских систем – 15936(+51);
- РСЗО – 1127(+2);
- средств ПВО – 906(+1);
- самолетов – 363(+0);
- вертолетов – 326(+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12766(+30);
- крылатых ракет – 2405(+2);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 21572(+72);
- специальной техники – 2671(+0).
Потери врага на 28 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ