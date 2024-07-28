Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 570 тисяч ворожих солдат. Проте російське військо продовжує загарбницьку війну, намагаючись просунутися вглиб українських територій.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно сягають:
- особового складу – близько 574690(+1180) осіб,
- танків – 8344(+13);
- бойових броньованих машин – 16095(+21);
- артилерійських систем – 15936(+51);
- РСЗВ – 1127(+2);
- засобів ППО – 906(+1);
- літаків – 363(+0);
- гелікоптерів – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12766(+30);
- крилатих ракет – 2405(+2);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1(+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21572(+72);
- спеціальної техніки – 2671(+0).
Втрати ворога на 28 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ