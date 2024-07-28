Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 570 тисяч ворожих солдат. Проте російське військо продовжує загарбницьку війну, намагаючись просунутися вглиб українських територій.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно сягають:

  • особового складу – близько 574690(+1180) осіб,
  • танків – 8344(+13);
  • бойових броньованих машин – 16095(+21);
  • артилерійських систем – 15936(+51);
  • РСЗВ – 1127(+2);
  • засобів ППО – 906(+1);
  • літаків – 363(+0);
  • гелікоптерів – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12766(+30);
  • крилатих ракет – 2405(+2);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1(+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21572(+72);
  • спеціальної техніки – 2671(+0).


Втрати ворога на 28 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ