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Уничтожено еще 1 510 оккупантов: потери России по состоянию на 28 октября

София Рожик
Потери России

Потери России / Getty Images

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают активно расти. За последние сутки украинские военные уничтожили еще 1 510 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 583 350 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 октября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 583 350 (+1 510) человек;
  • танков – 12 448 (+0);
  • боевых бронированных машин – 25 609 (+0);
  • артиллерийских систем – 51 674 (+21);
  • РСЗО – 2 241 (+0);
  • средств ПВО – 1 727 (+0);
  • самолетов – 449 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 795 (+1 543);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 032 (+7);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 167 738 (+266);
  • специальной техники – 4 859 (+0);
  • крылатых ракет – 5 140 (+2).
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Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, что 26 октября и в ночь на 27 октября украинские защитники вновь пров нанесли удар по складам и скоплениям противникаи на оккупированных территориях.

Также на Купянском направлении 27 октября Силы обороны отчитались об успехах операции "Велес", которую проводит 2-й корпус НГУ "Хартия". Бойцы пропрошли под землей более 15 километров и и ликвидировали более сотни россиян.

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