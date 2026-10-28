Уничтожено еще 1 510 оккупантов: потери России по состоянию на 28 октября

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 583 350 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 октября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 583 350 (+1 510) человек;

танков – 12 448 (+0);

боевых бронированных машин – 25 609 (+0);

артиллерийских систем – 51 674 (+21);

РСЗО – 2 241 (+0);

средств ПВО – 1 727 (+0);

самолетов – 449 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 795 (+1 543);

наземных робототехнических комплексов – 3 032 (+7);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 167 738 (+266);

специальной техники – 4 859 (+0);

крылатых ракет – 5 140 (+2).

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Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, что 26 октября и в ночь на 27 октября украинские защитники вновь пров нанесли удар по складам и скоплениям противникаи на оккупированных территориях.

Также на Купянском направлении 27 октября Силы обороны отчитались об успехах операции "Велес", которую проводит 2-й корпус НГУ "Хартия". Бойцы пропрошли под землей более 15 километров и и ликвидировали более сотни россиян.