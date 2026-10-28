Ліквідовано ще 1 510 окупантів: втрати Росії на 28 жовтня

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 583 350 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 28 жовтня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 583 350 (+1 510) осіб;

танків – 12 448 (+0);

бойових броньованих машин – 25 609 (+0);

артилерійських систем – 51 674 (+21);

РСЗВ – 2 241 (+0);

засобів ППО – 1 727 (+0);

літаків – 449 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 795 (+1 543);

наземних робототехнічних комплексів – 3 032 (+7);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 167 738 (+266);

спеціальної техніки – 4 859 (+0);

крилатих ракет – 5 140 (+2).

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Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня українські захисники знову уразили склади та скупчення ворога на окупованих територіях.

Також на Куп'янському напрямку 27 жовтня Сили оборони відзвітували про успіхи операції "Велес", яку реалізує 2-й корпус НГУ "Хартія". Бійці пройшли під землею понад 15 кілометрів і ліквідували більше сотні росіян.