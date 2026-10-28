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Ліквідовано ще 1 510 окупантів: втрати Росії на 28 жовтня

Софія Рожик
Втрати Росії

Втрати Росії / Getty Images

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 1 510 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 583 350 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 28 жовтня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 583 350 (+1 510) осіб;
  • танків – 12 448 (+0);
  • бойових броньованих машин – 25 609 (+0);
  • артилерійських систем – 51 674 (+21);
  • РСЗВ – 2 241 (+0);
  • засобів ППО – 1 727 (+0);
  • літаків – 449 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 795 (+1 543);
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 032 (+7);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 167 738 (+266);
  • спеціальної техніки – 4 859 (+0);
  • крилатих ракет – 5 140 (+2).
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Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня українські захисники знову уразили склади та скупчення ворога на окупованих територіях.

Також на Куп'янському напрямку 27 жовтня Сили оборони відзвітували про успіхи операції "Велес", яку реалізує 2-й корпус НГУ "Хартія". Бійці пройшли під землею понад 15 кілометрів і ліквідували більше сотні росіян.

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