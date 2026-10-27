Мінус склади боєприпасів і техніка: ЗСУ завдали серії ударів по окупантах

ЗСУ завдали ударів по об'єктах ворога / Getty Images (ілюстративне)
Сили оборони України продовжують завдавати ворогу відчутних ударів. 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня українські захисники уразили склади та скупчення ворога на окупованих територіях.
Також під удар потрапила жива сила ворога. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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Що відомо про результати атаки?
Українські підрозділи ліквідували склади з боєприпасами армії Росії поблизу селища Дякове на Луганщині та в районі Огороднього на Донеччині. Успішні влучання також зафіксували по скупченню озброєння та військової техніки ворога неподалік Красногорівки Донецької області.
Окрім того, українські воїни вивели з ладу склади матеріально-технічних засобів противника безпосередньо в Луганську, Антрациті та поблизу населеного пункту Тимонове. Знищення накопичених резервів значно ускладнює своєчасне забезпечення підрозділів російської армії матеріальними ресурсами.
Також під удар потрапили пункти зосередження живої сили ворога в районах Лагідного, Антрацита Луганської області та біля Новопетрівки на Запоріжжі.
Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України
Прогнози
Нагадаємо, що Сили оборони системно руйнують військову інфраструктуру противника. Зокрема, 25 жовтня та в ніч проти 26 жовтня українські захисники знищили ворожий вузол зв'язку під Мелітополем, уразили пункти управління біля Мирнограда й Червоногірки, а також розбили майстерню обслуговування безпілотників.
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