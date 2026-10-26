Пункт управління, склади і не лише: Сили оборони уразили низку військових об'єктів росіян

За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, оборонці завдавали ударів по об'єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях 25 жовтня та в ніч проти 26 жовтня.

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Так, у районі Мелітополя Запорізької області українські бійці знищили вузол зв'язку підрозділу армії Росії. Це дозволило порушити зв'язок та системи управління військами противника на цій ділянці.

Окрім цього, вогневого ураження зазнали пункти управління окупаційних військ у районі Мирнограда на Донеччині та поблизу населеного пункту Червоногірка Запорізької області. Зазначається, що ураження цих командних об'єктів суттєво ускладнює російському агресору координацію своїх підрозділів на полі бою.

Українські військові також атакували інфраструктуру безпілотної авіації ворога. Зокрема, їм вдалось уразити пункт управління БпЛА в районі населеного пункту Вишневе та майстерню з обслуговування БпЛА у районі Мелітополя. Завдяки цьому окупанти не зможуть так активно атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади.

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Також воїни завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів армії Росії у районах Комісарівки та Катеринівки на Луганщині, що ускладнить забезпечення російських підрозділів.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, напередодні українські військові атакували ворожі радіолокаційні станції в Бєлгородській області Росії та командні пункти на південному напрямку.