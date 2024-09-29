Обновленную статистику потерь врага опубликовал Генштаб ВСУ 29 сентября в утренней сводке. При этом отмечают, что цифры неточны из-за высокой интенсивности боев.
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Втаты врага 29 сентября
- личного состава – около 651810 (+1170) человек,
- танков – 8869 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 17476 (+38) ед,
- артиллерийских систем – 18795 (+62) ед,
- РСЗО – 1204 (+1) ед,
- средства ПВО – 962 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16186 (+93),
- крылатые ракеты – 2610 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 25495 (+84) ед,
- специальная техника – 3297 (+6).
Потери россиян 29 сентября / Инфографика Генштаба