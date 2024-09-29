Оновлену статистику втрат ворога опублікував Генштаб ЗСУ 29 вересня у ранковому зведенні. При цьому зазначають, що цифри неточні через високу інтенсивність боїв.

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Втати ворога 29 вересня

  • особового складу – близько 651810 (+1170) осіб,
  • танків – 8869 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 17476 (+38) од,
  • артилерійських систем – 18795 (+62) од,
  • РСЗВ – 1204 (+1) од,
  • засоби ППО – 962 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16186 (+93),
  • крилаті ракети – 2610 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25495 (+84) од,
  • спеціальна техніка – 3297 (+6).


Втрати росіян 29 вересня / Інфографіка Генштабу