Оновлену статистику втрат ворога опублікував Генштаб ЗСУ 29 вересня у ранковому зведенні. При цьому зазначають, що цифри неточні через високу інтенсивність боїв.

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Втати ворога 29 вересня

особового складу – близько 651810 (+1170) осіб,

танків – 8869 (+9) од,

бойових броньованих машин – 17476 (+38) од,

артилерійських систем – 18795 (+62) од,

РСЗВ – 1204 (+1) од,

засоби ППО – 962 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16186 (+93),

крилаті ракети – 2610 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25495 (+84) од,

спеціальна техніка – 3297 (+6).



Втрати росіян 29 вересня / Інфографіка Генштабу