Глава Запорізької ОВА Іван Федоров орієнтовно о 6:57 розповів, що вже є поранені. Повітряна тривога в регіоні триває з 5:17 29 вересня, людей закликають перебувати в укриттях.

Дивіться також У Запоріжжі чутно вибухи: ворог атакує КАБами

Що відомо про наслідки атаки по Запоріжжю

Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок,

– заявив глава ОВА.

Іван Федоров зазначив, що станом на 6:57 29 вересня, п'ятеро поранених. Всі деталі уточнюють.

"Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях", – закликав Іван Федоров.

Глава Запорізької ОВА розповів, що росіяни нанесли понад 10 ударів по Запоріжжю.

Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди,

– зазначив посадовець.

Наслідки атаки ворога по Запоріжжю / фото Запорізької ОВА