Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" в напрямку Одеської області. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибух в Одесі

Об 01:17 в Повітряних силах повідомили, що в Одеській області спостерігаються російські ударні БпЛА.

Наразі декілька груп ударних БпЛА спостерігаються в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, курс північно-західний,

– мовиться в повідомленні.

Вже за три хвилини в телеграм-каналі "Думська" повідомили про гучний вибух в Одесі. Втім, наразі відсутня будь-яка офіційна інформація, щодо причини та вибуху та його наслідків.

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