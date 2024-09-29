Заметим, что Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Одесской области. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрыве в Одессе

В 01:17 в Воздушных силах сообщили, что в Одесской области наблюдаются российские ударные БПЛА.

Сейчас несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, курс северо-западный,

– говорится в сообщении.

Уже через три минуты в телеграмм-канале "Думская" сообщили о громком взрыве в Одессе. Впрочем, пока отсутствует какая-либо официальная информация, о причинах и взрыва и его последствиях.

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