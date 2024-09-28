Воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в этом направлении. В регионе тревога продолжалась около 11 часов.

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Что известно о взрывах в Сумах

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена ​​еще в 21:01 27 сентября.

Всю ночь и утром 28 сентября в области фиксировали вражеские "Шахеды". Там также раздавались взрывы.

В частности, в Сумах было громко дважды, пишет Общественное, – в 7:38 и 7:45.

Угроза применения российских БПЛА продолжалась до 8:04. Потом Воздушные силы объявили отбой.

К сожалению, позже исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что в городе есть прилеты. На местах атаки работают ГСЧС, полиция и врачи.

Просьба всем жителям города не выкладывать информацию о прилетах. Не помогайте врагу!

– подчеркнул Кобзарь.

Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте