Повітряні сили попереджали про рух ударних безпілотників у цьому напрямку. У регіоні тривога тривала майже 11 годин.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Повітряну тривогу у Сумській області оголосили ще о 21:01 27 вересня.

Усю ніч та вранці 28 вересня в області фіксували ворожі "Шахеди". Там також лунали вибухи.

Зокрема, у Сумах гучно було двічі, пише Суспільне, – о 7:38 та 7:45.

Загроза застосування російських БпЛа тривала до 8:04. Опісля Повітряні сили оголосили відбій.

На жаль, згодом виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що у місті є влучання. На місцях атаки наразі працюють ДСНС, поліція та лікарі.

Прохання до всіх мешканців міста не викладати інформацію про прильоти. Не допомагайте ворогу!

– наголосив Кобзар.

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті