Также были уничтожены десятки единиц техники оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Какие потери врага на 30 октября 2024 года

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла:

  • Личного состава – около 693 640 (+1 560),
  • танков – 9 137 (+8),
  • боевых бронированных машин – 18 433 (+29),
  • артиллерийских систем – 19 955 (+38),
  • РСЗО – 1 242 (+1),
  • средств ПВО – 986 (+2),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 17 979 (+40),
  • крылатых ракет – 2 625 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27 840 (+91),
  • специальной техники – 3 567 (+1).

Потери России 30 октября

Потери врага на 30 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ