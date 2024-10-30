Также были уничтожены десятки единиц техники оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Какие потери врага на 30 октября 2024 года
С 24 февраля 2022 года Россия потеряла:
- Личного состава – около 693 640 (+1 560),
- танков – 9 137 (+8),
- боевых бронированных машин – 18 433 (+29),
- артиллерийских систем – 19 955 (+38),
- РСЗО – 1 242 (+1),
- средств ПВО – 986 (+2),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 17 979 (+40),
- крылатых ракет – 2 625 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 27 840 (+91),
- специальной техники – 3 567 (+1).
Потери врага на 30 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ