Общие потери России в войне против Украины достигли 614 950 солдат. Кроме того, враг потерял тысячи единиц техники, общая стоимость которой оценивается в сотни миллионов долларов.

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Какие потери у врага за сутки

Потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину:

  • Личного состава – около 614 950 (+1 360) человек;
  • танков – 8 582 (+8);
  • боевых бронированных машин – 16 736 (+14);
  • артиллерийских систем – 17 614 (+42);
  • РСЗВ – 1 176 (+1);
  • средств ПВО – 940 (+0);
  • самолетов – 368 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 471 (+18);
  • крылатых ракет – 2 557 (+1);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 825 (+62);
  • специальной техники – 2 977 (+10).

Потери врага на 31 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ