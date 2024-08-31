Общие потери России в войне против Украины достигли 614 950 солдат. Кроме того, враг потерял тысячи единиц техники, общая стоимость которой оценивается в сотни миллионов долларов.

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Какие потери у врага за сутки

Потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину:

Личного состава – около 614 950 (+1 360) человек;

танков – 8 582 (+8);

боевых бронированных машин – 16 736 (+14);

артиллерийских систем – 17 614 (+42);

РСЗВ – 1 176 (+1);

средств ПВО – 940 (+0);

самолетов – 368 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 471 (+18);

крылатых ракет – 2 557 (+1);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 23 825 (+62);

специальной техники – 2 977 (+10).

Потери врага на 31 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ