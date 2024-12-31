Всего с 24 февраля 2022 года ориентировочные потери врага составляют 789550 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 789550 (+1610) человек,
- танков – 9668 (+5);
- боевых бронированных машин – 20030 (+27);
- артиллерийских систем – 21528 (+34);
- РСЗО – 1256 (+0);
- средств ПВО – 1032 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 21081 (+12);
- крылатых ракет – 3003 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 32626 (+75);
- специальной техники – 3671 (+1).
Потери врага на 31 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ