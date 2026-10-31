Что еще минус 1 670 оккупантов: потери России на 31 октября

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 588 170 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 31 октября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 588 170 (+1 670) человек;

танков – 12 450 (+0);

боевых бронированных машин – 25 620 (+3);

артиллерийских систем – 51 739 (+19);

РСЗО – 2 247 (+1);

средств ПВО – 1 730 (+2);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 590 661 (+1 663);

наземных робототехнических комплексов – 3 045 (+6);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 168 480 (+206);

специальной техники – 4 860 (+0);

крылатых ракет – 5 140 (+0).

Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, что в четверг, 29 октября, Военно-морские силы нанесли удар по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области страны-агрессора. Спутниковые снимкизафиксировали уничтожение двух российских бомбардировщиков.