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Ще мінус 1 670 окупантів: втрати Росії на 31 жовтня

Софія Рожик
Втрати Росії

Втрати Росії / Getty Images

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 1 670 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 588 170 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

 
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Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 31 жовтня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 588 170 (+1 670) осіб;
  • танків – 12 450 (+0);
  • бойових броньованих машин – 25 620 (+3);
  • артилерійських систем – 51 739 (+19);
  • РСЗВ – 2 247 (+1);
  • засобів ППО – 1 730 (+2);
  • літаків – 452 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 590 661 (+1 663);
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 045 (+6);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 168 480 (+206);
  • спеціальної техніки – 4 860 (+0);
  • крилатих ракет – 5 140 (+0).

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Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що у четвер, 29 жовтня, Військово-морські сили завдали удару по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області країни-агресорки. Супутникові кадри зафіксували знищення двох російських бомбардувальників.

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