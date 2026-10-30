Знищення двох Су-34 в Росії у Волгоградській області: зʼявилися супутникові знімки

ВМС уразили два російських Су-24 / Getty Images (ілюстративне)
У четвер, 29 жовтня, Військово-морські сили завдали удару по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області країни-агресорки. Супутникові кадри зафіксували знищення двох російських бомбардувальників.
Знімки підтверджують пряме влучання українських ракет по місцях базування літаків. Про це повідомляють телеграм-канали.
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Що видно на знімках?
Аналітичний проєкт AviVector оприлюднив детальні кадри стоянок поблизу ангарів, зроблені 30 жовтня. На знімках зафіксували обгорілі залишки російської авіаційної техніки після ракетної атаки Сил оборони.
Наслідки ураження аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області Військово-морськими силами України 29 жовтня. Знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34
Зі свого боку розслідувачі аналітичної спільноти "КіберБорошно" звернули увагу на точність прильоту, наголосивши, що знищені борти перебували на своїх штатних місцях.
Це підтверджує, що удар припав на місця базування літаків, а не на випадкові точки на аеродромі
Зверніть увагу! Винищувачі-бомбардувальники Су-34 слугують основною платформою противника для застосування керованих авіабомб по українських прифронтових містах та позиціях військ.
Нагадаємо, що супутники NASA FIRMS зафіксували пожежу на аеродромі Маринівка в районі стоянки літаків уночі 29 жовтня. ВМС повідомили, що знищено ворожу авіацію на території 11 змішаного авіаційного полку 4 змішаної авіаційної дивізії 4 армії ВПС і ППО ракетами "Нептун-Д".
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