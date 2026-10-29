"Палало біля літаків": на аеродромі "Мариновка" у Росії супутники зафіксували пожежу

На російському аеродромі "Мариновка" виникла пожежа / "Мілітарний"
У ніч проти 29 жовтня на військовому аеродромі "Мариновка" у Волгоградській області спалахнула пожежа. У цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою дронів.
Супутники зафіксували осередок займання в районі стоянки літаків, зазначає "Мілітарний".
популярні відео
Що могло горіти на аеродромі "Мариновка"?
Дані моніторингового сервісу NASA FIRMS зафіксували аномальне підвищення температури на території об'єкта о 02:28 ночі.
Пожежа на території аеродрому "Мариновка", зафіксована супутниками NASA FIRMS / "Мілітарний"
Перед цим, о 01:25 за місцевим часом, у регіоні офіційно ввели режим загрози повітряної атаки.
Відбій небезпеки вороже регіональне управління оголосило лише вранці, о 06:47.
Зауважимо, що на летовищі "Мариновка" базується 11-й змішаний авіаційний полк ворожої армії.
Окупанти експлуатують на цьому майданчику фронтові бомбардувальники Су-24М, розвідувальні борти Су-24МР, а також надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Військовий аеродром уже опинявся під прицілом українських сил. Зокрема, 27 червня 2025 року представники СБУ та Сил спеціальних операцій повідомили про знищення двох Су-34 і пошкодження ще двох ворожих літаків на території цього комплексу.
Атаки на військову інфраструктуру ворога
Військові потужності окупантів у тилу регулярно зазнають уражень. Нещодавно супутникові знімки також підтвердили масштабну пожежу, коли безпілотники атакували найбільшу базу систем ППО у підмосковному Серпухові.
Також днями Сили оборони України на аеродромі "Єйськ" у Краснодарському краї уразили російський літак. Ступінь його пошкоджень уточнюють.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі