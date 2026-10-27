Сліди пожеж на супутникових знімках: безпілотники уразили базу систем ППО в Підмосков'ї

Як повідомляє видання The Insider із посиланням на аналітиків Greenpeace, на кадрах зафіксували суттєві візуальні зміни порівняно з попередніми даними спостереження.

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Про що свідчать дані з супутників?

Осередки займання виявили у лівому верхньому кутку території, поруч із ангаром по центру, а також у нижній лівій частині об'єкта.



Підтвердження ураження / Фото: Planet

Український OSINT-проєкт "Око Гора" зазначає, що основні влучання припали на виробничі цехи під номерами 24 та 25.

За даними розслідувачів, ці потужності спеціалізуються на регламентному обслуговуванні, відновленні та компонентному ремонті комплексів С-300В, Бук, зенітних ракетно-гарматних комплексів Тунгуска-М та станцій радіолокації.

Стратегічний центр відновлення протиповітряного озброєння

Підприємство 75 "Арсенал", що є військовою частиною 42708, раніше підпорядковувалося Головному ракетно-артилерійському управлінню оборонного відомства противника, а пізніше перейшло під контроль структури Ростех.

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Після початку повномасштабного вторгнення на його території розгорнули головну відому базу консервації та відновлення засобів ППО в Росії.

OSINT-аналітик Jompy ще в березні 2024 року звертав увагу, що колишній артилерійський склад перепрофілювали під зберігання зенітно-ракетної техніки.

Він зауважував, що територія заповнена великою кількістю ангарів, у яких розміщують установки С-300 та комплекси "Бук".

Аналітик Athene Noctua у червні 2024 року підрахував, що на майданчиках 75 "Арсеналу" зосереджувалося близько 60% усього виявленого резерву ППО сухопутних сил агресора. Згідно з його розрахунками, там зберігалися 574 одиниці зенітної техніки з 950 зафіксованих по країні.

Регулярні ураження ворожої військової інфраструктури

Як уже повідомлялося на нашому сайті, у ніч проти 22 жовтня у Серпухові лунали сигнали ракетної небезпеки через атаку на військовий 75-й арсенал.