Уничтожено еще 2 180 оккупантов и большое количество техники: потери России на 4 ноября

Потери России / Getty Images
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают активно расти. За последние сутки украинские военные уничтожили еще 2 180 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 597 010 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 ноября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 597 010 (+2 180) человек;
- танков – 12 453 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 640 (+7);
- артиллерийских систем – 51 879 (+39);
- РСЗО – 2 252 (+0);
- средств ПВО – 1 733 (+2);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 595 058 (+1 104);
- наземных робототехнических комплексов – 3 072 (+5);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 169 881 (+408);
- специальной техники – 4 871 (+4);
- крылатых ракет – 5 192 (+52).
Потери России в войне / Генштаб ВСУ
К слову, Зеленский заявил о отсутствие преимущества России на фронте. Российская армия в октябре 2026 года потеряла 54,4 тысячи военнослужащих убитыми и тяжелоранеными.
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