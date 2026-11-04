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Уничтожено еще 2 180 оккупантов и большое количество техники: потери России на 4 ноября

София Рожик
Потери России

Потери России / Getty Images

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают активно расти. За последние сутки украинские военные уничтожили еще 2 180 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 597 010 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

 
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Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 ноября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 597 010 (+2 180) человек;
  • танков – 12 453 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 640 (+7);
  • артиллерийских систем – 51 879 (+39);
  • РСЗО – 2 252 (+0);
  • средств ПВО – 1 733 (+2);
  • самолетов – 452 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 595 058 (+1 104);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 072 (+5);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 169 881 (+408);
  • специальной техники – 4 871 (+4);
  • крылатых ракет – 5 192 (+52).

Потери России в войне / Генштаб ВСУ

К слову, Зеленский заявил о отсутствие преимущества России на фронте. Российская армия в октябре 2026 года потеряла 54,4 тысячи военнослужащих убитыми и тяжелоранеными.

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