В сети показали, как они работают по вражеским целям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Стерненко.

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73 морской центр ССО уничтожает врага

Активист Сергей Стерненко опубликовал видео работы бригады, на котором показан ряд точных атак по российским целям.

Воины атаковали их дронами.

Воины 73 морского центра ССО атаковали оккупантов вашими дронами и сожгли места их пребывания,

– написал Стерненко.

Судя по видео, под прицелом украинской армии были не только пункты базирования россиян, но и их БК.

О том, когда были осуществлены атаки и где, не сообщается.

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