На одном из направлений 2 ноября 2024 года наши защитники успешно отбили массированную атаку врага. об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 10 ОГШБр "Эдельвейс".

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Россияне понесли потери

Враг атаковал позиции 10-й ОГШБр. Известно, что российские войска привлекли 22 единицы бронетехники (7 танков, 13 БМП, 2 МТ-ЛБ) и около 120 оккупантов для штурмовых действий.

Наши защитники продемонстрировали слаженную работу. говорится о наших артиллеристов, ПТРК, разведку и дроны, ведь приближение врага было вовремя обнаружено. Штурмовые группы удалось остановить на подходах к позициям.

В результате боя уничтожено 6 танков и 9 БМП, враг понес потери в живой силе: 19 оккупантов ликвидировано, 23 ранены.

Остальные потери уточняются. Наши защитники – без потерь,

– говорится в сообщении.

