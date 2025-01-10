За время полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли по меньшей мере 6083 элитных бойца. Об этом пишет 24 Канал с BBC.

Смотрите также Оккупант так сосредоточенно стрелял на камеру, что упал в канализацию: эпическое видео

Имена более 80 тысяч удалось установить

Западные журналисты писали, что 6083 зачислили только кадровых военных из самых боеспособных подразделений воздушно- – десантных войск, морской пехоты, отрядов спецназа минобороны и росгвардии, а также военных пилотов.

Кроме этого, удалось установить имена 88 055 российских военных, погибших в войне против Украины.

Элитные отряды десантников, морской пехоты и спецназа российской армии играли ключевую роль в первые месяцы полномасштабной войны. После этого они понесли значительные потери и отошли в тыл. Однако подразделения ВДВ и морской пехоты до сих пор находятся на линии соприкосновения и продолжают нести потери.

Потери в сильных подразделениях выросли

На начало 2025 года количество потерь в "сильнейших отрядах" выросло почти в семь раз и превысило 6 тысяч человек.

На начало 2025 года подтвердили 3240 кадровых десантников, которые начали служить в ВДВ еще до начала войны России против Украины. Среди погибших – 654 офицера.

Кроме этого, общие установленные потери подразделений ВДВ составили 3957 военных. Кроме кадровых десантников погибли еще 253 человека, которые были мобилизованы.

Среди погибших также еще 419 добровольцев, служили на контракте после февраля 2022 года. Косвенно на потери может указывать то, что в состав десантных полков начали приписывать подразделения, сформированные из заключенных.

Вероятно, наибольшие потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ. Его считали одним из сильнейших подразделений российской армии.

Подсчеты журналистов учитывают лишь половину реальных потерь, поэтому реальное количество погибших в 331-м полку может достигать 480 человек.

В войне против Украины серьезные потери понесла и 31-я гвардейская бригада ВДВ. Именно она ранее получила звание лучшего десантно – штурмового соединения ВДВ России.

Морская пехота также понесла потери

В войне против Украины несет потери и морская пехота агрессорки. Общие потери, которые удалось установить, составили 1685 человек.

Россия потеряла 267 летчиков. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15 – 17 лет и стоить 12 – 14 миллионов долларов.

Кроме этого, до января 2025 года погибло 4595 российских офицеров. В то же время стоит учитывать, что реальные потери России очень сложно установить через открытые источники.