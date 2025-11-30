Сколько оккупантов ликвидировали за сутки: Генштаб раскрыл потери России на 30 ноября

Потери России в войне против Украины ежедневно растут. Уже более миллиона российских военных погибли или получили ранения.

Но в самом Кремле особо не переживают из-за гибели своих солдат. Так, на Лиманском направлении заметили оккупантов, которые шли на штурм без базовой экипировки – шлемов и бронежилетов, на почти гарантированную смерть, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери России в войне против Украины по состоянию на 30 ноября?

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:

личного состава – около 1 172 860 (+1 160) человек;

танков – 11 386 (+5);

боевых бронированных машин – 23 672 (+14);

артиллерийских систем – 34 740 (+7);

РСЗО – 1 552 (+2);

средства ПВО – 1253 (+0);

самолетов – 430 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 851 (+508);

крылатые ракеты – 4024 (+29);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 68 512 (+49);

специальная техника – 4010 (+0).

Потери России на 30 ноября 2025 года / Фото Генштаб

Что известно о последних успешных ударах по оккупантам?