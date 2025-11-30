Укр Рус
30 ноября, 06:47
2

Сколько оккупантов ликвидировали за сутки: Генштаб раскрыл потери России на 30 ноября

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • С начала вторжения Россия потеряла примерно 1172860 военных, 11386 танков, 23672 боевых бронированных машин и 34740 артиллерийских систем.
  • Недавно украинские силы атаковали аэродром Саки в Крыму, уничтожив командно-диспетчерский пункт и объекты ПВО, и нанесли удар по авиазаводу в Таганроге, уничтожив два самолета.

Потери России в войне против Украины ежедневно растут. Уже более миллиона российских военных погибли или получили ранения.

Но в самом Кремле особо не переживают из-за гибели своих солдат. Так, на Лиманском направлении заметили оккупантов, которые шли на штурм без базовой экипировки – шлемов и бронежилетов, на почти гарантированную смерть, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери России в войне против Украины по состоянию на 30 ноября?

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла: 

  • личного состава – около 1 172 860 (+1 160) человек;
  • танков – 11 386 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 672 (+14);
  • артиллерийских систем – 34 740 (+7);
  • РСЗО – 1 552 (+2);
  • средства ПВО – 1253 (+0);
  • самолетов – 430 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 851 (+508);
  • крылатые ракеты – 4024 (+29);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 68 512 (+49);
  • специальная техника – 4010 (+0).

Потери России на 30 ноября 2025 года / Фото Генштаб

Что известно о последних успешных ударах по оккупантам?

  • Морские дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных нефтетанкера Kairos и Virat, принадлежащие "теневому флоту" России, нанеся им критические повреждения. Танкеры в момент атаки шли пустыми для загрузки в порт Новороссийск.
  • Украинские военные успешно атаковали аэродром Саки в оккупированном Крыму, нанеся серьезный ущерб российским военным объектам. Там уничтожили командно-диспетчерский пункт, места хранения БпЛА "Орион", и несколько объектов ПВО, в частности, ЗРК Тор-М2 и Панцирь-С1.
  • В ночь на 25 ноября Украина атаковала российский авиазавод в Таганроге. Этим ударом защитники уничтожили сразу два самолета – уникальный экспериментальный А-60 с боевым лазером та самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100ЛЛ.