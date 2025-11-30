30 ноября, 06:47
Сколько оккупантов ликвидировали за сутки: Генштаб раскрыл потери России на 30 ноября
Основные тезисы
- С начала вторжения Россия потеряла примерно 1172860 военных, 11386 танков, 23672 боевых бронированных машин и 34740 артиллерийских систем.
- Недавно украинские силы атаковали аэродром Саки в Крыму, уничтожив командно-диспетчерский пункт и объекты ПВО, и нанесли удар по авиазаводу в Таганроге, уничтожив два самолета.
Потери России в войне против Украины ежедневно растут. Уже более миллиона российских военных погибли или получили ранения.
Но в самом Кремле особо не переживают из-за гибели своих солдат. Так, на Лиманском направлении заметили оккупантов, которые шли на штурм без базовой экипировки – шлемов и бронежилетов, на почти гарантированную смерть, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие потери России в войне против Украины по состоянию на 30 ноября?
С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:
- личного состава – около 1 172 860 (+1 160) человек;
- танков – 11 386 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 672 (+14);
- артиллерийских систем – 34 740 (+7);
- РСЗО – 1 552 (+2);
- средства ПВО – 1253 (+0);
- самолетов – 430 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 851 (+508);
- крылатые ракеты – 4024 (+29);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 512 (+49);
- специальная техника – 4010 (+0).
Потери России на 30 ноября 2025 года / Фото Генштаб
Что известно о последних успешных ударах по оккупантам?
- Морские дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных нефтетанкера Kairos и Virat, принадлежащие "теневому флоту" России, нанеся им критические повреждения. Танкеры в момент атаки шли пустыми для загрузки в порт Новороссийск.
- Украинские военные успешно атаковали аэродром Саки в оккупированном Крыму, нанеся серьезный ущерб российским военным объектам. Там уничтожили командно-диспетчерский пункт, места хранения БпЛА "Орион", и несколько объектов ПВО, в частности, ЗРК Тор-М2 и Панцирь-С1.
- В ночь на 25 ноября Украина атаковала российский авиазавод в Таганроге. Этим ударом защитники уничтожили сразу два самолета – уникальный экспериментальный А-60 с боевым лазером та самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100ЛЛ.