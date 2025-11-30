30 листопада, 06:47
Скільки окупантів ліквідували за добу: Генштаб розкрив втрати Росії на 30 листопада
Основні тези
- З початку вторгнення Росія втратила приблизно 1 172 860 військових, 11 386 танків, 23 672 бойових броньованих машин і 34 740 артилерійських систем.
- Нещодавно українські сили атакували аеродром Саки в Криму, знищивши командно-диспетчерський пункт та об'єкти ППО, і завдали удар по авіазаводу в Таганрозі, знищивши два літаки.
Втрати Росії у війні проти України щодня зростають. Вже понад мільйон російських військових загинули або отримали поранення.
Та у самому Кремлі особливо не переймаються через загибель своїх солдатів. Так, на Лиманському напрямку помітили окупантів, які йшли на штурм без базової екіпіровки – шоломів та бронежилетів, на майже гарантовану смерть, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Дивіться також ЗСУ зачистили Іванівку Дніпропетровської області, десятки росіян ліквідували, – Deep State
Які втрати Росії у війні проти України станом на 30 листопада?
Від початку повномасштабного вторгнення країна-агресор втратила:
- особового складу – близько 1 172 860 (+1 160) осіб;
- танків – 11 386 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 672 (+14);
- артилерійських систем – 34 740 (+7);
- РСЗВ – 1 552 (+2);
- засоби ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 430 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 851 (+508);
- крилаті ракети – 4 024 (+29);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 512 (+49);
- спеціальна техніка – 4 010 (+0).
Втрати Росії на 30 листопада 2025 рік / Фото Генштаб
Що відомо про останні успішні удари по окупантах?
- Морські дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні нафтотанкери Kairos і Virat, які належать "тіньовому флоту" Росії, завдавши їм критичних пошкоджень. Танкери в момент атаки йшли порожніми для завантаження у порт Новоросійськ.
- Українські військові успішно атакували аеродром Саки в окупованому Криму, завдавши серйозних збитків російським військовим об'єктам. Там знищили командно-диспетчерський пункт, місця зберігання БпЛА "Оріон", та кілька об'єктів ППО, зокрема, ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1.
- У ніч проти 25 листопада Україна атакувала російський авіазавод у Таганрозі. Цим ударом захисники знищили одразу два літаки – унікальний експериментальний А-60 із бойовим лазером та літак дальнього радіолокаційного виявлення А-100ЛЛ.