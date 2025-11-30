Та у самому Кремлі особливо не переймаються через загибель своїх солдатів. Так, на Лиманському напрямку помітили окупантів, які йшли на штурм без базової екіпіровки – шоломів та бронежилетів, на майже гарантовану смерть, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Які втрати Росії у війні проти України станом на 30 листопада?

Від початку повномасштабного вторгнення країна-агресор втратила:

особового складу – близько 1 172 860 (+1 160) осіб;

танків – 11 386 (+5);

бойових броньованих машин – 23 672 (+14);

артилерійських систем – 34 740 (+7);

РСЗВ – 1 552 (+2);

засоби ППО – 1 253 (+0);

літаків – 430 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 851 (+508);

крилаті ракети – 4 024 (+29);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 512 (+49);

спеціальна техніка – 4 010 (+0).

Втрати Росії на 30 листопада 2025 рік / Фото Генштаб

