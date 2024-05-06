С 24 февраля 2022 года потери врага в живой силе достигли 475 300 единиц личного состава. Однако они могут быть больше, ведь посчитать их из-за интенсивных боев трудно.
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Что известно о потерях врага в технике
- танков – 7380 (+5);
- боевых бронированных машин – 14213 (+34);
- артиллерийских систем – 12250 (+38);
- РСЗВ – 1057 (+0);
- средства ПВО – 791 (+1);
- самолетов – 349 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9683 (+47);
- крылатые ракеты – 2148 (+1);
- корабли /катера – 26 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 16477 (+59);
- специальная техника – 2008 (+6).
Потери врага по состоянию на 6 мая 2024 года
Наши военные сбили вражеский Су-25
- 4 мая украинские военные 110-й отдельной механизированной бригады сбили в небе над Донецкой областью российский штурмовик Су-25.
- Вечером того же дня Владимир Зеленский отметил бойцов и поблагодарил всех украинских воинов на фронте, на боевых заданиях и на боевых постах.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что наши военные имеют системы ПВО. В частности, комплексы малого и среднего радиуса действия. Именно они успешно работают на поле боя.