С 24 февраля 2022 года потери врага в живой силе достигли 475 300 единиц личного состава. Однако они могут быть больше, ведь посчитать их из-за интенсивных боев трудно.

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Что известно о потерях врага в технике

  • танков – 7380 (+5);
  • боевых бронированных машин – 14213 (+34);
  • артиллерийских систем – 12250 (+38);
  • РСЗВ – 1057 (+0);
  • средства ПВО – 791 (+1);
  • самолетов – 349 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9683 (+47);
  • крылатые ракеты – 2148 (+1);
  • корабли /катера – 26 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16477 (+59);
  • специальная техника – 2008 (+6).

Потери врага
Потери врага по состоянию на 6 мая 2024 года

Наши военные сбили вражеский Су-25

  • 4 мая украинские военные 110-й отдельной механизированной бригады сбили в небе над Донецкой областью российский штурмовик Су-25.
  • Вечером того же дня Владимир Зеленский отметил бойцов и поблагодарил всех украинских воинов на фронте, на боевых заданиях и на боевых постах.
  • Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что наши военные имеют системы ПВО. В частности, комплексы малого и среднего радиуса действия. Именно они успешно работают на поле боя.