З 24 лютого 2022 року втрати ворога у живій силі сягнули 475 300 одиниць особового складу. Проте вони можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.

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Що відомо про втрати ворога у техніці

танків – 7380 (+5);

бойових броньованих машин – 14213 (+34);

артилерійських систем – 12250 (+38);

РСЗВ – 1057 (+0);

засоби ППО – 791 (+1);

літаків – 349 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47);

крилаті ракети – 2148 (+1);

кораблі /катери – 26 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59);

спеціальна техніка – 2008 (+6).



Втрати ворога станом на 6 травня 2024 року

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