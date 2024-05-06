З 24 лютого 2022 року втрати ворога у живій силі сягнули 475 300 одиниць особового складу. Проте вони можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.
Дивіться також ЗМІ склали перелік 9 найбільш болючих атак ЗСУ: яка зброя довела ефективність у бою
Що відомо про втрати ворога у техніці
- танків – 7380 (+5);
- бойових броньованих машин – 14213 (+34);
- артилерійських систем – 12250 (+38);
- РСЗВ – 1057 (+0);
- засоби ППО – 791 (+1);
- літаків – 349 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47);
- крилаті ракети – 2148 (+1);
- кораблі /катери – 26 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59);
- спеціальна техніка – 2008 (+6).
Втрати ворога станом на 6 травня 2024 року
Наші військові збили ворожий Су-25
- 4 травня українські військові 110-ї окремої механізованої бригади збили у небі над Донеччиною російський штурмовик Су-25.
- Ввечері того ж дня Володимир Зеленський відзначив бійців та подякував усім українським воїнам на фронті, на бойових завданнях та на бойових постах.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що наші військові мають системи ППО. Зокрема, комплекси малого та середнього радіуса дії. Саме вони успішно працюють на полі бою.