С 24 февраля 2022 года потери Москвы превысили 1,5 миллиона оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 552 840 (+1 930) человек;
- танков – 12 408 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 521 (+6);
- артиллерийских систем – 51 039 (+39);
- РСЗО – 2 205 (+4);
- средств ПВО – 1 701 (+2);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 558 457 (+1 531);
- наземных робототехнических комплексов – 2 924 (+7);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 161 503 (+557);
- специальной техники – 4 815 (+3);
- крылатых ракет – 5 126 (+0).
Потери противника / Инфографика Генштаба
Отметим, что бойцы подразделения "Феникс" совместно с силами Третьего армейского корпуса провели успешные удары по вражеским целям в ходе наступательной операции "Вивальди". Украинские пограничники опубликовали новые с кадры поражения российских орудий, тяжелой бронетехники и логистического транспорта.