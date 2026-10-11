С 24 февраля 2022 года потери Москвы превысили 1,5 миллиона оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 552 840 (+1 930) человек;

танков – 12 408 (+2);

боевых бронированных машин – 25 521 (+6);

артиллерийских систем – 51 039 (+39);

РСЗО – 2 205 (+4);

средств ПВО – 1 701 (+2);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 558 457 (+1 531);

наземных робототехнических комплексов – 2 924 (+7);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 161 503 (+557);

специальной техники – 4 815 (+3);

крылатых ракет – 5 126 (+0).

Потери противника / Инфографика Генштаба

Отметим, что бойцы подразделения "Феникс" совместно с силами Третьего армейского корпуса провели успешные удары по вражеским целям в ходе наступательной операции "Вивальди". Украинские пограничники опубликовали новые с кадры поражения российских орудий, тяжелой бронетехники и логистического транспорта.