З 24 лютого 2022 року втрати Москви сягнули понад 1,5 мільйона окупантів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 1 552 840 (+1 930) осіб;

танків – 12 408 (+2);

бойових броньованих машин – 25 521 (+6);

артилерійських систем – 51 039 (+39);

РСЗВ – 2 205 (+4);

засобів ППО – 1 701 (+2);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 558 457 (+1 531);

наземних робототехнічних комплексів – 2 924 (+7);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 161 503 (+557);

спеціальної техніки – 4 815 (+3);

крилатих ракет – 5 126 (+0).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

Зазначимо, що бійці підрозділу "Фенікс" спільно з силами Третього армійського корпусу здійснили успішні відпрацювання по ворожих цілях під час наступальної операції "Вівальді". Українські прикордонники опублікували нові кадри ураження російських гармат, важкої бронетехніки та логістичного транспорту.