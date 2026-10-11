Бійці підрозділу "Фенікс" спільно з силами Третього армійського корпусу здійснили успішні відпрацювання по ворожих цілях під час наступальної операції "Вівальді". На опублікованих кадрах зафіксовано ліквідацію ворожих укриттів та особового складу противника, про що повідомили у Держприкордонслужбі.

Як українські захисники нищили логістику окупантів?

Під приціл українських захисників потрапили не лише бойові машини, а й вантажівки та інший транспорт, який забезпечував логістику окупантів. Усі виявлені цілі яскраво горіли та вибухали після влучних ударів.

Як горіла й вибухала техніка окупантів – дивіться у відео:

Що відомо про перебіг операції "Вівальді"?

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час попередніх етапів цієї операції українські сили активно застосовували комбінацію FPV-дронів та скидів боєприпасів. Тоді у Третьому корпусі наголошували на високій ефективності безпілотних систем. Українські військові розповіли, що знищували російських окупантів, які пересувалися транспортом або намагалися дістатися позицій пішки.

Завдяки злагодженим діям під час наступу вдалося зірвати спробу росіян обійти Слов'янськ і Краматорськ з півночі. Також бійці взяли в полон понад 250 російських військових, серед яких були офіцери та спеціалісти. Окупанти масово здавалися через нестачу їжі, відсутність евакуації та постійну загрозу розстрілу з боку власного командування.